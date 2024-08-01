بعد تصدرها التريند.. تعرف على آراء الجمهور في أغنية"القبول نعمة" لـ سامو زين

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان سامو زين مؤخراً ثالث أغنيات ألبوم "الحب" الذي تحمل اسم "القبول نعمه" عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

ماذا قال الجمهور عن أغنية “القبول نعمه” ؟

فقد تعلق بها الجمهور وأشاد بها وقد عبروا عن إعجابهم بالأغنية وذلك عبر خاصية التعليقات الخاصة بالأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز تعليقات الجمهور ومنها:-

(الأغنية تحفة، الأغنية مبهجة أوي، كل أغاني سامو زين بحبها، صيف السنة دي مع سامو زين غير، أغنية الصيف بلا مُنازع، أغنية رائعة سامو، كلمات جميلة وعميقة ولحن متوافق مع الكلام، الكلمات والألحان والتوزيع كله روعة حقيقي، سامو زين متألق كالعادة، القبول نعمه وأنت القبول عندك زيادة حبتين....) وغيرها الكثير.

وأغنية "القبول نعمه" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية "القبول نعمه" لـ سامو زين

القبول نعمه

وانت القبول عندك زياده حبتين

كل حاجة طِعمة

تستاهل الواحد يحبك مرتين

كل يوم أحلى

حد يقولي الجمال ده ألاقي زيه فين

عيني عالسحله

اللي اتسحالها قلبي من اول يومين

مش عارف ابطل تفكير فيك يخرب عقلك

أول ما انساك برجعلك تاني وبشتقلك

رسيني معاك على بر يا عم المدلع

يا جميل يا تقيل من فضلك ميل ريح قلبي

أنا ليل ونهار بنهار لما تكون مش جنبي

إلحقني عشان باب النجار شكلو مخلع

العيون طلقه

مين بس يقدر عالجمال ده قولي مين

اه يا ليله زرقا

كان قلبي في الشمال حركتو لليمين

بالراحة عليا

انا مش قد الدلع ده كله عالعموم

حظي في ايديا

منا مش هشوف زي القمر ده كل يوم

مش عارف ابطل تفكير فيك يخرب عقلك

أول ما انساك برجعلك تاني وبشتقلك

رسيني معاك على بر يا عم المدلع

يا جميل يا تقيل من فضلك ميل ريح قلبي

أنا ليل ونهار بنهار لما تكون مش جنبي

إلحقني عشان باب النجار شكلو مخلع