نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عمر عصر وبطل السويد في ربع نهائي تنس الطاولة بأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عمر عصر، لاعب تنس الطاولة المصري، لخوض مباراة قوية في دور ربع نهائي منافسات اللعبة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، باريس.

عمر عصر يواجه بطل السويد

يلتقي عمر عصر، بمنافسه ترولز مورجارد بطل السويد في ربع نهائي منافسات تنس الطاولة بأولمبياد باريس، اليوم الخميس.

وتقام مباراة عمر عصر مع ترولز مورجارد بطل السويد، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

وتأهل عمر عصر إلى ربع نهائي لعبة تنس الطاولة في أولمبياد باريس، عقب فوزه على منافسه الكازاخستاني كريسمينكو في دور الـ 16.

ويتطلع عمر عصر، لكتابة إنجاز جديد في منافسات تنس الطاولة “فردي رجال” في أولمبياد باريس، بالوصول إلى الدور نصف النهائي بتجاوز منافسه السويدي مورجارد.