نشكركم على متابعتكم خبر رئيس جمهورية تشيلي يزور متحف المستقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 06:55 صباحاً - استضاف “متحف المستقبل” غابرييل بوريك، فونت رئيس جمهورية تشيلي، برفقة وفد رفيع المستوى خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات.

واطلع رئيس جمهورية تشيلي، خلال جولته في المتحف، على التصميم المميز للمبنى وأبرز معالمه وأقسامه، إلى جانب التجارب التفاعلية والابتكارات التي يعرضها للزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما تعرف على أبرز المبادرات والمشاريع المستقبلية التي يحتضنها المتحف للمساهمة في صناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وتأتي هذه الزيارة على هامش الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس جمهورية تشيلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978.