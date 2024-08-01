رئيس البرلمان الإيراني: الاغتيالات الإسرائيلية تعكس فشلا في ميادين القتال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 08:33 صباحاً - قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، إنَّ جميع الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه وضعفه في مواجهة المقاومة.

وأضاف "باقر"، قبل تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أنّ القادة الشجعان يتم استهدافهم، وحرب غزة أسقطت صورة إسرائيل التي لا تقهر.

وأكد أنّ القصف على بيروت وطهران "يعكس فشل إسرائيل في ميادين القتال".

وتابع: "اغتيال قادة فصائل المقاومة لا يؤثر في مسار المعركة، وإسرائيل ارتكبت خطأ باغتيال هنية في طهران، وزمن سكوتنا عليها ولىّ".

وذكر رئيس البرلمان الإيراني أن العمليات التي تنفذها إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتوعد بأن تدفع الثمن غاليًا للتعدي على بلاده، مشددًا على أن "إيران سوف تستخدم حقها الشرعي في اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة ضد الاحتلال".

وأوضح أنَّ بلاده تؤكد أقوال "هنية" بأنها ماضية في طريق الجهاد حتى تحرير القدس.

وفي رسالة للاحتلال، قال باقر: "سوف نثأر لدم إسماعيل هنية الذي كان صوت الشعب الفلسطيني في العالم، كما أننا سنتصدى للشر الإسرائيلي الذي تعدى على الحدود الإيرانية".

وتقيم إيران جنازة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، قبل أن يُدفّن غدًا في قطر، وذلك عقب يوم على اغتيال إسرائيل له في طهران.

وتقدم المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي مشيعي جنازة "هنية".

وكان تقرير تلفزيوني إيراني، أكد أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة على زعيم حركة حماس، اليوم.

وأضاف أنَّ الجنازة ستقام في العاصمة الإيرانية طهران، حسب رويترز.

واُغتِيل هنية في طهران، في وقت مبكر من أمس الأربعاء، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالثأر من إسرائيل والمزيد من المخاوف من اتساع رقعة الصراع في غزة بمنطقة الشرق الأوسط.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناءً على طلب إيران، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية للمجلس.