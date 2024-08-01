هكذا هنأت داليا البحيري بشرى بمناسبة حفل زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة داليا البحيري على تهنئة صديقتها الفنانة بشرى بمناسبة حفل زفافها على نجل زوجة الفنان محمود حميدة.



حيث شاركت "داليا" جمهورها بصورة لها برفقة زوجها وبشرى من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" مبروك أختي وصديقتي بوشبوش ربنا يسعد قلبك ويهنيكي".



تعليقات الجمهور على منشور داليا البحيري



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، منورين الدنيا كلها، فيما علقت بشرى على المنشور قائلة:انتي اللي اختي وحبيبتي ودايما صاحبة واجب وجدعة وداعمة.

آخر أعمال داليا البحيري

والجدير بالذكر أن داليا البحيري تواصل تصوير مسلسل دون مقابل بالتعاون مع النجم هاني رمزي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل دون مقابل، يتكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي جديد على هاني رمزي، ويعتبر المسلسل تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية.