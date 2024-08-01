نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يطمح لاستعادة نغمة الانتصارات ضد سموحة في الدوري.. الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

يسعي المصري البورسعيدي في هذه المواجهة لاستعادة سلسلة الانتصارات بعد خساراته في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بهدف مقابل لاشئ بالجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

طالب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري لاعبيه بضرورة التركيز الشديد من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على التواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 31 مباراة، حيث فاز المصرى تحت القيادة الفنية لعلى ماهر فى 15 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفًا.

في المقابل يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز الفريق السكندري في 12 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو سموحة 35 هدفا واستقبلت شباكهم 34.

موعد مباراة المصري ضد سموحة

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسموحة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.