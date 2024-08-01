محافظ الجيزة يلتقي بمواطني مركز العياط للإطلاع على أبرز المعوقات وسبل حلها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 02:30 مساءً - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمركز ومدينة العياط للمرور على أعمال التطوير الجارية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة حرص محافظ الجيزة على الإستماع للمواطنين لبحث شكواهم والتعرف على إحتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

و إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين بمدخل قرية البليدة لمناقشتهم بشأن أعمال التطوير الجارية وجودة الخدمات المقدمة .

ووجه المحافظ ببحث عدد من مقترحاتهم بشأن تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات العمل لرفع المخلفات ومنع التعديات والإشغالات من الطريق العام ورصد موقف سيارات السرفيس ومدي التزامهم بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة بحث عدد من طلبات التصالح المقدمة من مواطني العياط وتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي وذلك بعد تلقي شكوي من مواطن أمام المركز التكنولوجي يشتكي من عدم تمكنه من إنهاء إجراءات التصالح .

وبمستشفى العياط المركزى ومستشفى الأمراض الصدرية، إلتقى المحافظ بمجموعات من المواطنين من المترددين على المستشفى إطمأن منهم على أسعار الخدمات الطبية وسرعة تلقيهم للرعاية ومستوي الخدمة المقدمة.

وناقش المحافظ رفقة أعضاء مجلس النواب عدد من المطالب العامة من قبل المواطنين لبحث إمكانية تلبيتها ومعالجة عدد من الشكاوى الخاصة بالخدمات المقدمة بنطاق المدينة ومنها رفع كفاءة عدداً من الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمركز العياط بضرورة الإستماع للمواطنين بنطاق القرى والنجوع لبحث إحتياجاتهم ومراعاتها عند وضع أولويات المشروعات الخاصة بالخطة الإستثمارية كل عام.