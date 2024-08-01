‏المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستفرض ثمنًا باهظًا جدًا على أي عدوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:32 مساءً - قلل ‏المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل ستفرض ثمنًا باهظًا جدًا على أي عدوان من أي جهة كانت.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.