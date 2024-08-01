نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.. جدل حول أهليتها في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم ينتهِ النزال بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وخصمتها أنجيلا كاريني بشكل طبيعي الخميس في أولمبياد باريس، إذ انسحبت الإيطالية بعد 46 ثانية فقط إثر لكمتين قويتين على رأسها، ما أثار جدلًا متجدّدًا حول أهلية خليف التي أوقفت في بطولة العالم بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون.

بعد لكمة مباشرة على رأس كاريني، توجّهت الأخيرة إلى زاوية الحلبة معبّرة لمدرّبها عن رغبتها بعدم مواصلة النزال "صعدت إلى الحلبة من أجل القتال. لم استسلم، لكن اللكمة أوجعتني كثيرًا وقلت هذا يكفي. بدأ أنفي ينزف من الضربة الأولى".

تابعت "أتدرّب مع شقيقي. لقد خضت نزالات ضد رجال باستمرار، لكني شعرت بألم كبير اليوم".

أضافت ابنة الخامسة والعشرين لصحف بلادها بعد رفضها مصافحة خليف "لن أحكم (عليها) أو اتخذ قرارًا، فإذا كانت هذه المرأة هنا فهو لسبب ما".

وكانت خليف حُرمت من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي العام الماضي بسبب عدم استيفاء معايير أهلية الجنس و"مستويات هرمون التستوستيرون"، حسب موقع أولمبياد باريس المخصص للصحافيين المعتمدين.

ورغم استبعاد خليف والتايوانية يو تينغ لين التي تلعب الجمعة، عن بطولة العالم، اعتُبرتا مؤهلتين للتنافس في مسابقات السيدات في باريس، وذلك بعد منافستهما أيضًا في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام.