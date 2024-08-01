أخبار اليمن : مجزرة جديدة بمدرسة تؤوي نازحين في غزة

مجزرة جديدة بمدرسة تؤوي نازحين في غزةارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 15 شهيداً وعشرات الجرحى، جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة تؤوي نازحين، في حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 50 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن طيران الاحتلال قصف المدرسة بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها بالكامل على رؤوس النازحين.

من جانبه، قال جهاز الدفاع المدني في منشور عبر تلغرام، "ارتفع عدد الشهداء من 10 إلى 15 فلسطينيًا، بينهم طفلان، وأصيب 40 آخرون جراء استهداف الاحتلال لمدرسة دلال المغربي في حي الشجاعية".

وأوضح محمود بصل، متحدث الدفاع المدني في مقطع فيديو مصور: أن "الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة دلال المغربي التي تؤوي نازحين بثلاثة صواريخ حربية ما أدى إلى تدميرها بالكامل فوق رؤوسهم".

وأكدت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 39 فلسطينياً إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن اليوم، عن حصيلة 300 يوم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدا ارتكاب جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي 3457 مجزرة، أوقعت 49 ألفا و480 شهيدا ومفقودا، منهم 39 ألفا و480 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات.

وأوضح أن من بين الشهداء 16 ألفا و314 طفلا، و10 آلاف و980 سيدة، فضلا عن استشهاد 35 جراء المجاعة.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال صعد، منذ أسبوعين، عملياته في مختلف مناطق القطاع، مرتكبا عشرات المجازر بحق المدنيين، دون أية بوادر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.