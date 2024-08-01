نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وسام أبو علي يفتتح التسجيل لـ الأهلي أمام البنك من تسديدة صاروخية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح وسام أبو علي، التسجيل لمصلحة فريقه الأهلي أمام البنك الأهلي وذلك بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

هدف وسام أبو علي

وتجرى الآن أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تأكيد تتويجه باللقب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.