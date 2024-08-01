أخبار اليمن : صنعاء.. إزالة 16 مخالفة بناء في همدان

صنعاء.. إزالة 16 مخالفة بناء في همدان
أزال مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية همدان في محافظة صنعاء 16 مخالفة في عدد من شوارع منطقة أبلاس خلال حملة ميدانية لإزالة مخالفات البناء المستحدثة استمرت اسبوعاً.
وأوضح القائم بأعمال مدير فرع أشغال المديرية، المهندس عابد شايع، أن المخالفات التي تمت إزالتها شملت إزالة كراسي حجر وميد وأسوار وقواعد مسلحة وخزان ماء أرضي وأعمدة دور أول وبناء مسلح دور أول في شارع 14م ، وأرض بيضاء.
وذكر أن الحملة جاءت في إطار تعزيز الرقابة للحفاظ على الشوارع العامة والمرافق الخدمية والحجوزات، ومنع الاستحداثات في الأراضي البيضاء، مؤكدا استمرار العمل في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لمنع التجاوزات على الحق العام.
وثمن المهندس شايع تعاون أجهزة الأمن في المديرية مع الحملة، مؤكدا أن إزالة المخالفات المستحدثة تمت وفق الإجراءات القانونية واللوائح المنظّمة لقانون البناء.
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