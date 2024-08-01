نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 32 الدوري العام. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: فيفور اكيم- سعد سمير - خالد صبحي - رجب نبيل. خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - صامويل أمادي- احمد القرموطي. خط الهجوم: چون ايبوكا. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - احمد بيكهام - يوسف بعرور - حسين حسني- ابراهيم محمد - نور علاء - مروان عثمان - احمد بلحاج - احمد ياسر ريان.

