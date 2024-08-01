نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انضمام دي خيا إلى الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إيطالية الضوء على المفاوضات التي أجراها كلًا من فيورنتينا وجنوى مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا لكن مطالبه الخاصة بالراتب تجعل الصفقة غير محتملة.

مفاوضات متقدمة بين دي خيا وجنوى

أشارت شبكة سبورت إيطاليا إلى أن ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق سيبلغ عامه الرابع والثلاثين في نوفمبر المقبل وهو متاح بشكلٍ مجاني عقب نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

وزعمت الشبكة الإيطالية أن هناك مفاوضات متقدمة ما بين دي خيا وبين جنوى قبل أيام قليلة كما يتحدث فيورنتينا إلى ممثليه أيضًا من أجل التوصل لاتفاق.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه على الرغم من أن دي خيا خفض راتبه مقارنة بما كان يحصل عليه مع مانشستر يونايتد إلا أن مطالبه تظل غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة للناديين الإيطاليين.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن دي خيا يطلب راتبًا يتراوح ما بين 5 مليون و6 مليون يورو في الموسم الواحد وهو أقل بثلاث أو أربع مرات من راتبه في مانشستر يونايتد لكن يظل رقمًا كبيرًا بالنسبة لحارس بعمره وسجل إصاباته الأخير.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن كل هذا يشير إلى أن دي خيا ربما يتخذ الخطوة التالية في مسيرته في الدوري السعودي وليس الدوري الإيطالي.