رانيا المشاط: الرئيس السيسي كل همه المواطن المصري من خلال خدمات وسياسات وصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 09:32 مساءً - تعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووفد دولي، مؤتمرا صحفيا بمدينة العلمين الجديدة، الآن.

ويأتي المؤتمر على هامش جولتها بمهرجان العلمين الجديدة 2024، ورافقها أثناء الزيارة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ما حلفنا كحكومة جديدة، تحدث معانا، وكان كل همه المواطن، من خلال خدمات وسياسات، نقدر من خلالها نشجع القطاع الخاص وعلى الصناعة».

وأضافت: «الدولة بتركز على عدد كبير من السياسات، أول جزء يبقي الاقتصاد شامل ويكون موجود في كل الفئات مشاركة، من سيدات ورجال وشباب، الجزء الثاني هو القطاع الخاص، الجزء الثالث هو الطاقة النظيفة والتحول الأخضر».