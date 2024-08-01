نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث قطار بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث قطار المنوفية.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، إنه بتاريخ 31-7-2024 في الساعة 22:30، وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وقطار رقم 2077 القادم من القاهرة باتجاه محافظة الغربية، وذلك عند قرية طوخ طنبشا، مركز بركة السبع.

وبحسب المصادر، وقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة النقل، مما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة واصطدامها بالقطار، نظرًا لعدم وجود حاجز على شريط السكة الحديد.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفرقة، من بينهم سائق القطار ومساعده، ووفاة شخص واحد.

وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى بركة السبع لتلقي الرعاية اللازمة.