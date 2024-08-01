مندوب الصين بمجلس الأمن : اغتيال إسماعيل هنية محاولة فاضحة لزعزعة السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بأن المندوب الصينى بمجلس الأمن قال إن حادث اغتيال إسماعيل هنية فى طهران محاولة فاضحة لزعزعة السلام.

وبدأت منذ قليل، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى بشأن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية.وتمكن الاحتلال الإسرائيلى من اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى للحركة، خلال تواجده فى طهران، وهو الأمر الذى أكد الخبراء أنه سيكون له تأثيراته السلبية على الحركة، بل يمكن أن يكون سببًا فى مراجعة استراتيجية المقاومة بشكل كامل.

وتعرض إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، فجر اليوم الأربعاء، للاغتيال رفقة حارسه الشخصى فى مقر إقامته بطهران، عقب يوم من تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد، وهو الحادث الذى تم اتهام إسرائيل رسميًا به، على الرغم من عدم اعترافها بذلك.