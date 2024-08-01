ليسوا الأفضل.. شريف حازم يقلل من لاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - فاجأ شريف حازم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق، لاعبي الدوري المصري بعد وصفهم أنهم الأفضل من لاعبين المارد الأحمر خلال هذا الموسم الحالي.

نجم الأهلي: الدوري يضم لاعبين أفضل من عناصر الأهلي

قال حازم في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر: "أرى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ليسوا أفضل لاعبين ويوجد الأحسن منهم جميعًا بالدوري المصري".

وتابع: "يوجد أحمد سيد زيزو وناصر ماهر وبلاتي توريه وعبدالله السعيد والزمالك وبيراميدز يمتلكون لاعبين أفضل من محمود عبدالمنعم كهربا والفلسطيني وسام أبو علي رغم الأرقام والأداء".

واختتم حديثه: "هذا الجيل من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ليسوا الأفضل ومنذ قدوم السويسري مارسيل كولر لا يوجد نجم للفريق وأيضا جيل أبوتريكة وبركات لم يأتي مثله حتى الآن بين كل هؤلاء اللاعبين".