نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج" تنشر أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد زيادتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت "دوت الخليج" على أسعار الزيادات في تذاكر المترو الجديدة على كافة الخطوط.

ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو اعتبارا من صباح غد الخميس.

أسعار تذاكر المترو الجديدة

يبلغ سعر تذكرة 9 محطات 8 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة يكون سعر التذكرة 10 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة يكون سعر التذكرة 15 جنيها.

أكثر من 23 محطة يكون سعر التذكرة 20 جنيها.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لأصحاب الهمم.