نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يهاجم إدارة الزمالك بسبب الصفقات.. "ضحكوا على الجماهير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث شريف حازم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات ولاعبي نادي الزمالك بعد انتشار الأنباء حول جلب عناصر جديدة بالصيف.

شريف حازم: مجلس إدارة الزمالك ضحك على الجماهير بعد الكونفيدرالية

قال حازم في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضحك على الجماهير بالكونفيدرالية وهذا ليس صحيح وكيف ينافس على 4 بطولات ويحصل على واحدة فقط".

وتابع: "جماهير الزمالك ليسوا سعداء بما حدث وفقدان فريقهم المنافسة على البطولات التي ينافس عليها دائما وخاصة بطولة الدوري المصري".

واختتم حديثه: "يجب على مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب العمل بسرعة وعودة المغربي أشرف بن شرقي لأنه بإمكانه صناعة الفارق بالموسم الجديد بالطبع".