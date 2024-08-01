نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب باريس سان جيرمان على رادار ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات تدعيم مركز خط الوسط، على رأس أولويات ريال سوسيداد قبل بداية الموسم الجديد، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه الإسباني ميكيل ميرينو إلى أرسنال الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال بيتيس يدخل في مفاوضات لضم سولير

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن ريال سوسيداد دخل في مفاوضات مكثفة لضم الإسباني كارلوس سولير لاعب باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.

وأكدت أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن يحصل الفريق الإسباني على الموافقة الرسمية من العملاق الفرنسي علي ضم اللاعب خلال الانتقالات الحالية.

وانتقل كارلوس سولير البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف الفريق الفرنسي عام 2022 قادمًا من فالنسيا بمقابل 22 مليون يورو.

وشارك اللاعب الإسباني سولير، مع فريقه الموسم الماضي في 28 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 4 تمريرات حاسمة.