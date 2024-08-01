رانيا المشاط من مهرجان العلمين الجديدة: نتعاون مع الشركة المتحدة في مبادرة «شباب بلدنا» (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدينا مبادرات متعددة خلال الفترة المقبلة، ستشهد تعاونا كبيرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رأسها مبادرة «شباب بلدنا».

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المقام الآن بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وفد دولي، على هامش جولتها بمهرجان العلمين الجديدة 2024، غذ رافقها أثناء الزيارة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.







وأضافت الوزيرة، أن «مهرجان العلمين الجديدة يُصدر صورة عن الأمن والأمان والاستقرار، من خلال إقامة فعاليات فنية، بها حضور جماهيري كبير، وكذلك الأنشطة الرياضية».

وتابعت المشاط: «لو جينا بصينا على العلمين، هنلاقي إنها مدينة سياحية وبها مهرجانات، فأعتقد إن السنوات الماضية، مهرجان العلمين الجديدة قدر يخلق مكان متميز للمدينة».