نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهلي ينتظرك في كابوسك".. رسالة قوية من جماهير المارد الأحمر خلال مباراة البنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هزت جماهير النادي الأهلي، مدرجات استاد القاهرة، في المباراة المقامة بين المارد الأحمر والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير الأهلي تيفو يحمل كلمات: "مهما زاد طموحك.. الأهلى ينتظرك فى كابوسك".

وكان قد انتهى الشوط الأول بين الاهلي والبنك الأهلي، بهدف وسام أبو علي، مع الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، لينفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدف.

وجاء تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.