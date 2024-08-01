الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعينارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعد أن فتح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون سبتمبر المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 35 دولار فقط من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجل في 17 يوليو عند 2483.60 دولار.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2492.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 28.94 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 973.65 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 925.16 دولار.