كامل الوزير: دعم توسع استثمارات مجموعة العربي في السوق…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 أغسطس 2024 05:12 مساءً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي شركة مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة المجموعة العربي، والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث سبل تطوير صناعة الاجهزة المنزلية وتعميق التصنيع المحلي في مصر.

واستعرض الوزير الخطة الاستراتيجية للشركة لتعميق صناعة الاجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات الى الأسواق الخارجية، مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إقامة صناعة محلية بجودة عالية تخدم الصناعة الوطنية وتستطيع المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية، مع ضرورة أن تكون نسب التصنيع المحلي مبنية على معايير تخدم الصناعة الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي، وزيادة الاستثمارات.

كم أكد الوزير خلال اللقاء، الحرص على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أي تحديات تواجه تلك المشروعات التي قد تواجه الشركة، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لإسراع وتيرة إنتاجها.

وأوضح أن خطة الوزارة للنهوض بالصناعة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية.

بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية و التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية ، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وأشار كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( السخنة – الإسكندرية، و العريش – طابا ، و القاهرة – الإسكندرية ، و طنطا – المنصورة – دمياط ، و جرجوب – السلوم، و القاهرة – أسوان – أبو سمبل، وسفاجا – قنا – أبو طرطور).

وأشار إلى أن الممر اللوجيستي طنطا المنصورة دمياط ييدا من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا والتي تخدم مناطق الانتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في (قويسنا -طنطا -كفر الزيات -المحلة -المنصورة) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا /المنصورة/دمياط مرورا بالميناء الجاف بميناء دمياط الجديدة

ومن جانبه أشار المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي إلى حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصري بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي، لافتا إلى ان الشراكات التي تسعى إليها المجموعة تهدف الى صناعة مكونات التكييف المركزي بأنواعه وتصديرها إلى أوروبا، بالإضافة إلى صناعة كومبيروسور التكييف والثلاجة بالتعاون مع احدى ااشركات التايوانية وإحدى الشركات اليابانية الكبرى بالإضافة إلى شركة شارب.