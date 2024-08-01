بولاريس تعتزم ضخ 120 مليون دولار استثمارات جديدة بالتعاون مع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 أغسطس 2024 05:12 مساءً - قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، تعتزم ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 120 مليون دولار بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروع لتطوير 2.6 مليون متر مربع بأكتوبر الجديدة.

وأكد أن الشركة تدرس التوسع في نشاطها داخل العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الاتفاق مع شركة العاصمة لتطوير أراضي صناعية.

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة بولاريس بارك المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، ضم تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة وباسل شعيرة مدير عام الشركة.

وأكد الوزير الدور الهام للمطورين الصناعيين في ترقيق وتطوير المناطق الصناعية وتوفير أراضي صناعية مرفقة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في توطين وتعميق الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض جهود شركة بولاريس في السوق المصري حيث نجحت في تنفيذ استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار، وتوفير 65 ألف فرصة عمل، كما يعمل داخل بولاريس عدد كبير من الشركات المصرية والأجنبية المالكة لأهم العلامات التجارية العالمية.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والشركة في تنظيم زيارة ترويجية إلى دولة تركيا خلال شهر سبتمبر على هامش انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي، وذلك لعرض فرص ومقومات الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري.

ومن جانبه قال تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس للمناطق الصناعية أن الشركة تأسست في مصر عام 2007، وتمتلك محفظة استثمارية تضم 12 مشروعاً على مساحة 7 ملايين متر مربع، في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات.