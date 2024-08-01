نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يكرم أبطاله الدوليين في حفل مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام مجلس إدارة نادي بورفؤاد برئاسة جاسر الشاعر حفل تكريم للأبطال الدوليين الذين تميزوا وحققوا إنجازات بارزة في البطولات الدولية في أربع رياضات: الدراجات، التجديف، ألعاب القوى، والهوكي.

شهد الحفل حضور مجلس الإدارة ممثلًا في جاسر الشاعر، ا مروة محمود، أحمد رضوان، محمد الدالي حيث تم تكريم الأبطال ومدربيهم على إنجازاتهم البارزة.

تكريمات الحفل:

- فريق الدراجات الدولي: لدخولهم التصنيف العالمي في المركز 72 بعد تقدمهم 81 مركزًا، الفريق يتكون من مهاب عزيز، محمود مطاوع، محمد أبو كامل، علي حجازي، أحمد كامل، ومحمود بركات. الجهاز الفني بقيادة كابتن خالد الحسيني، كابتن عبدالله جمعة، وكابتن عمر جمال.

- رباعي فريق الهوكي: أحمد محسن، محمود ممدوح، محمد مجدي، والمدير الفني كابتن مصطفى خليل، ومدير الفريق كابتن محمود الشرقاوي، لحصولهم على وسام التميز الطبقة الأولى والميدالية الذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية بغانا.

- أبطال التجديف البارالمبي: علي الزيني ومروة عبدالعال، لحصولهم على الميدالية البرونزية بالمنتخب المصري للتجديف البارالمبي بسويسرا وتأهلهم لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024،الجهاز الفني بقيادة كابتن أحمد قوطة، كابتن إبراهيم مختار، وكابتن بلال طه.

- بطلة الوثب بالعاب القوى: شهد أشرف، لحصولها على الميدالية البرونزية ببطولة العرب تحت 18 سنة، الجهاز الفني بقيادة كابتن علي نوفل، كابتن سماح فاروق، وكابتن محمد قاسم.

خلال الحفل، أثنى الأجهزة الفنية والأبطال المكرمين على مجلس الإدارة لدعمه المتواصل، مما يحقق المزيد من الإنجازات. كما تم تقديم شكر خاص لفريق الدراجات القاري الدولي discovery بقيادة خالد الحسيني، شريف رخا المدير المالي، وأحمد صبح مشرف النادي تقديرا لجهودهم ودعمهم المستمر.