نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة سارة.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبارجواي في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث جماهير الكرة المصرية، عن القنوات المجانية التي ستنقل مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب بارجواي، ضمن إطار منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024».

ويواصل المنتخب المصري استعدادته تحت قيادة المدرب البرازيلي "ميكالي"، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وذلك من أجل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينه وبين منتخب بارجواي، في الدور ربع النهائي من البطولة.

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وتعادل مع منتخب الدومنيكان في بداية المشوار.

القنوات المفتوحة

وقد أعلنت ثلاث قنوات مجانية مفتوحة على النايل سات، نقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب بارجواي في أولمبياد باريس وهم كالتالي:

قناة الرياضية المغربية

القمر: النايل سات.

التردد: 11515.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي

bein sports extra 1

التردد: 11054

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

bein sports extra 2 – bein sports extra 3

التردد: 12604

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500 نايل سات

موعد مباراة مصر أمام بارجواي في أولمبياد باريس

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر أمام بارجواي، غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.