نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي ينافس أرسنال على حسم صفقة الجوهرة النيجيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في صراع مدوي مع نظيره أرسنال الإنجليزي، من أجل حسم التعاقد مع الجوهرة النيجيرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم.

تشيلسي يسعى لضم فيكتور أوسيمين

وتسعى إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، لحسم التعاقد مع النجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، في الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط هجوم البلوز.

أرسنال وتشيلسي يتسابقان لحسم صفقة أوسيمين

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن ناديي أرسنال وتشيلسي، دخلا في سباق قوي من أجل حسم التعاقد مع أوسيمين، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد فيكتور أوسيمين مع نادي نابولي الإيطالي 130 مليون يورو.

موعد انتهاء عقد أوسيمين مع نابولي

والجدير بالذكر أن فيكتور أوسيمين يمتد عقده مع نادي نابولي الإيطالي، لمدة عامين آخرين أي سينتهي بشكل رسمي في صيف عام 2026 المقبل.

