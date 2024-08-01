نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. اندلاع حريق هائل في روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اندلع حريق كبير في شارع روميو رومي في منطقة بيازالي كلودي بالعاصمة الإيطالية روما.



وذكرت وكالة "أجينزيا نوفا" الإيطالية إن الحريق في قلب روما دمر مونتي ماريو وأجبر على الإخلاء الاحترازي لعشرات الأشخاص.

وأفادت بأنه تم إطلاق الإنذار بعد وقت قصير من الساعة الواحدة بعد الظهر عندما اندلعت النيران على سفوح التل وفي نهاية المحمية الطبيعية، مما دفع الفرق الأولى من رجال الإطفاء والحماية المدنية إلى الاندفاع إلى منطقة بيازالي كلوديو.

وسرعان ما تطلبت خطورة الوضع تدخل طائرتان مروحيتان إحداهما من رجال الإطفاء والأخرى من الحماية المدنية لمنطقة لاتسيو، في إطلاق سائل مثبط لإبقاء الحريق تحت السيطرة والذي سرعان ما انتشر بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة، مما أدى إلى إنتاج دخان كثيف.

وأضافت أنه جراء الدخان الكثيف والخوف من انتشار ألسنة اللهب تم إخلاء المباني السكنية والأنشطة التجارية وحتى شركة "Trionfale carabinieri" كما تم إجلاء عشرات الأشخاص من مرصد مونتي ماريو الفلكي.

كما أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى إخلاء مقر قناة "راي" التلفزيونية ومكاتبها القريبة في فيا تيولادا كإجراء احترازي.

وصرح عمدة روما روبرتو غوالتيري: "يبدو أن الحريق نشأ نتيجة الإهمال من مخيم غير قانوني داخل الحديقة".

وأضاف عقب جولة في سماء المنطقة على متن مروحية أنه "تم إخلاء 6 مباني لأغراض وقائية كما اشتعلت النيران في أربع سيارات"، معربا عن أمله أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن السكان في المنطقة يتحدثون عن "انفجارات متواصلة" كما لو أن أسطوانات الغاز قد انفجرت، مشيرة إلى وجود مخاوف من أن يمتد الحريق إلى السيارات الأخرى المتوقفة في الشارع.

وأشارت إلى أنه يعتقد أن الحريق اندلع في الأحياء الفقيرة في شارع روميو رومي، مؤكدة أن إن عمل فرق الإطفاء معقد بسبب التغيرات المفاجئة في اتجاه الرياح

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