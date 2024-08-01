نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإسرائيلية: لدينا تحالف يدافع عنا إذا صعّدت إيران و"حزب الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه في حال التصعيد من إيران و"حزب الله" كما حدث خلال الهجمة السابقة، فسيكون هناك تحالف يدافع عن إسرائيل.

وتأتي تصريحات كاتس على القناة 14 العبرية عقب التوقعات برد مركب من إيران و"حزب الله" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في طهران يوم الأربعاء، والقائد في المقاومة اللبنانية فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مساء الأربعاء عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين تصريحاتهم بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وجاء تقرير الصحيفة نقلا عن لسان المسؤولين الإيرانيين أن "من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسورية والعراق لتحقيق أقصى تأثير". وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب".

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وبحسبما نقلت قناة "الميادين" عن مصدر لها، فقد تمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق "من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران".

وفي لبنان، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارة بصواريخ على مبنى في محيط مجلس شورى "حزب الله" بحارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".

وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن القوات الإسرائيلية قضت على سيد محسن (فؤاد شكر) القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم.