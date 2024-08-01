حسام حبيب يكشف حقيقة عودته إلى شيرين عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 06:35 مساءً - كشف الفنان حسام حبيب، حقيقة ما تردده خلال الساعات الأخيرة عن عقد قرآنه على الفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى في سرية تامة، الأمر الذي أثار دهشة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأزمة الأخيرة بينهما.

ونفي حسام حبيب حقيقة تلك الأقاويل، مشيرًا إلى أن لا صحة مطلقًا لما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى.

أعمال حسام حبيب

وعلى جانب آخر، انتهى حسام حبيب، من تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم اثبتلي حبك، والتي كان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، لكن تم تأجيلها.

وتعد أغنية اثبتلي حبك، من غناء حسام حبيب، وألحان تيام علي، وهي أغنية درامية من توزيع النابلسي، وكتابة أدهم معتز، والمقرر أن تكون ضمن الأغاني التي يطرحها بموسم الصيف الجاري.

صلح حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وفي وقت سابق، تصالح حسام حبيب، مؤخرًا مع شيرين عبد الوهاب، بعد مثول الطرفين للتحقيق داخل سرايا النيابة العامة، بمقر محكمة التجمع الخامس، عقب تلقيه اتصالا هاتفيا من الفنانة شيرين، لإجراء تصالح حول الأزمة.

وتبادل حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب الاتهامات فيما بينهما، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب في بلاغها ضد حسام حبيب والتي اتهمته فيه بالتعدي عليها وضربها داخل استوديو مملوك لهما، بعد تغيبها عن التحقيقات في وقت سابق، بسبب تعرضها لوعكة صحية بعد الواقعة الأخيرة لها.