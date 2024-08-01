أمين سر اقتصادية النواب: مهرجان العملين فرصة لجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:33 مساءً -

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مهرجان العلمين يساهم بقوة فى دعم السياحة، حقق نجاحات هائلة على أعلى المستويات وحجز مكانة متميزة لدى عشاق الترفيه ومحبى الفنون الجميلة والرياضة، واستطاع المهرجان أن يوجه أنظار العالم أجمع إلى هذه المدينة المتكاملة الساحرة المتجددة والمتطورة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مدينة العلمين أصبحت من أهم العوامل لدعم السياحة، وأصبح المهرجان فرصة ذهبية لعرض المعالم السياحية المصرية وتعزيز الشراكات السياحية والاستثمارية بما يوفره من تجربة استثنائية وأجواء ساحرة وجذابة ومظاهر رائعة، والمدينة أصبحت درة الساحل الشمالى التى نهضت من تحت ركام الألغام صانعة مجدا ومقومات عالمية تؤهلها لتكون مستقبل السياحة فى العالم أجمع.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن المهرجان أصبح نموذجا، والمدينة أصبحت نموذجا للمدن الذكية يدفع نحو إقامة مزيد من هذه المدن الساحرة والذكية التى تساهم بقوة فى دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع السياحة، مؤكد أن المهرجان يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة نسبة الإشغال فى الفنادق والمنتجعات، ويوفر فرص عمل جديدة، والترويج لمصر كمقصد سياحى آمن وجاذب يستحق لأن يكون على رأس خريطة السياحة العالمية.