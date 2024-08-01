منتخب مصر يكتب التاريخ فى أولمبياد باريس "2024" بعد 100 عام على أول انتصار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 06:36 مساءً - حقق منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلي ميكالي مشاركة تاريخية فى سجله بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 أغسطس بعدما تصدر المجموعة لأول مرة عبر مشاركاته فى 13 نسخة.

كما نجح منتخب مصر الأولمبى فى تصدر مجموعته لأول مرة عبر تاريخه، لتصبح دورة الألعاب في باريس "وش السعد" على المصريين بعدما شهدت قبل 100 عام بنفس المدينة أول انتصار للفراعنة فى الأولمبياد عندما فاز الفراعنة على المجر بثلاثية نظيفة، ليعودوا بعدها إلى التألق فى نفس البلد بعد مرور قرن من الزمن.

وبات تأهل منتخب مصر الأولمبي للدور الثانى هو السابع في تاريخ الفراعنة، بعدما تأهل في ست نسخ سابقة من الدور الأول.

كما أصبح الفوز على إسبانيا هو الأول تاريخيًا في لقاءات الفريقين ببطولة دورة الألعاب الأولمبية بعد تعادل وخسارة ليعادل تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة العريقة.

وتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بالترتيب بين المنتخبات الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بعدما زاد الحارس حمزة علاء عن مرماه بشكل رائع ومنع التهديف في المباراتين الأولى والثانية قبل أن يتلقى هدف وحيد أمام إسبانيا.

وإجمالًا نجح البرازيلي ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبى في قيادة الفراعنة بثماني مباريات رسمية فاز في 5 منها وتعادل في 2 وخسر لقاء واحد وأحرز 8 أهداف وسكنت شباكه 3 وحافظ على نظافة مرماه في 6 مباريات.

ووفقًا لشبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم، تواجد منتخب مصر الأولمبي في المرتبة الثالثة بين أفضل الفرق تقدم مستويات فنية في البطولة خلف فرنسا المتصدر، واليابان الوصيف، ليصبح أفضل فريق عربي وأفريقي في البطولة حتى الآن.

ومنحت الشبكة العالمية منتخب مصر الأولمبي تقييم بلغ 7.09 درجة متفوقًا على منتخبي المغرب ومالي أصحاب المركزين الثالث والرابع على التوالي.

كما أكدت الشبكة أن المدافع الدولي الشاب عمر فايد هو أفضل لاعب يقدم مستويات فنية في البطولة بواقع 7.87 درجة والثاني على مستوى البطولة بالكامل.

وسبق أن اختير عمر فايد في التشكيل المثالي للجولة الأولى واستمر الأداء بنفس المستويات وصولًا الى نهاية مرحلة المجموعات.

كما نال إبراهيم عادل التقييم الأفضل في مباراة مصر ضد إسبانيا بواقع 9.1 درجة كثاني أفضل أداء للاعب في مباراة واحدة بالبطولة بعدما استطاع تسجيل هدفين.

وسجل إبراهيم عادل هدفي المباراة، كأول لاعب يحرز هذا العدد من الأهداف في تاريخ منتخب مصر منذ 32 عاما، وحقق هادي خشبة هذا الرقم القياسي للفراعنة عندما سجل ثنائية ضد كولومبيا في عام 1992.

ووصل مجموع أهداف إبراهيم عادل إلى 3 أهداف، بعد أن سجل هدفا وحيدا في اولمبياد طوكيو الماضية، ليعادل أهداف الثلاثي المصري محمد صلاح ورفعت الفناجيلي ورأفت عطية.