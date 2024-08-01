رانيا المشاط: تنمية شاملة كاملة في مدينة العلمين وصارت واجهة سياحية عالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 08:30 مساءً - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، إن العلمين أصبحت مدينه نظيفة من الألغام وهناك تنمية شديدة الكمال تظهر مدى تقدم مصر وتطورها، لافتة إلى أن العلمين أصبحت مدينة مليئة بالميزات من حيث كل شىء فهي مدينة مليئة بالإنجازات.

وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

ويحظى مهرجان العلمين الجديدة، باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية، والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.