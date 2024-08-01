عمرو الفقي من مهرجان العلمين الجديدة: تعاون الشركة المتحدة مع وزارة التخطيط يأتي بالإيجاب على المواطن ومؤسسات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 08:30 مساءً - قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك تعاونا كبيرا بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التخطيط في كافة المجالات، لافتا إلى أن هذا التعاون يخلق أبعادا مميزة تأتي بالإيجاب على المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن العلمين أصبحت مدينة نظيفة من الألغام وهناك تنمية شديدة الكمال تظهر مدى تقدم مصر وتطورها، لافتة إلى أن العلمين أصبحت مدينة مليئة بالإنجازات.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

ويحظى مهرجان العلمين الجديدة، باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية، والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.