لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:32 مساءً - أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا يوم الخميس أنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب والبضائع إلى تل أبيب مؤقتا اعتبارا من مساء 1 أغسطس حتى 8 أغسطس، بسبب التطورات الأمنية الأخيرة.

من قبرص إلى تل أبيب

ألغت شركة لوفتهانزا رحلة جوية من قبرص إلى تل أبيب لأسباب أمنية.

وكانت الطائرة من طراز A321 قد هبطت في وقت سابق في مطار لارنكا قادمة من ميونيخ من أجل السفر إلى إسرائيل، بحسب متحدث باسم الشركة.

ومع ذلك، تم إلغاء هذه الرحلة لأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتًا في الساعات الأولى من الصباح. ولذلك، لم تعتبر لوفتهانزا أن سلامة الرحلات الجوية إلى تل أبيب مضمونة.

الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط

في أعقاب مقتل اثنين من المعارضين المهمين لإسرائيل، أصبح الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط أكثر توترًا مما كان عليه بالفعل.

ووقعت إحدى الهجمات، التي تتهم إيران إسرائيل بارتكابها، في العاصمة الإيرانية طهران وتهدد القيادة الإيرانية بالرد.

وأوضح المتحدث باسم لوفتهانزا أنه لا توجد حاليًا قيود أخرى على عمليات الطيران إلى تل أبيب.

وبعد إلغاء الرحلة من قبرص إلى إسرائيل، لم يرغب 23 راكبا من أصل 190 في العودة إلى ميونيخ وبقوا في قبرص، وفقا لشركة الطيران.