ميرهان حسين تنعى المنتجين "مش قادرة أصدق في الجنة إن شاء الله"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة ميرهان حسين المنتجين الراحلين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل الذي توفوا منذ قليل في حادث سير.



ونشرت ميرهان صورة لهم وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله مش قادرة اصدق.. ربنا يرحمهم يارب ويغفرلهم ويصبرنا ويصبر اهلهم.. في الجنة ان شاءالله اسألكم الفاتحة والدعاء

أبطال مسلسل الذنب

ومسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

آخر أعمال ميرهان حسين

وكان آخر أعمال ميرهان حسين فى الدراما هو مسلسل "حق عرب" أمام النجم أحمد العوضى، والذى يكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق وتنتجه شركة سينرجى، للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، ايضا مسلسل "مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذى تم عرضه فى شهر ديسمبر الماضى، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى، فيلم "اتنين للإيجار" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، ناهد السباعى، ايمان السيد، سلوى محمد على، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم رانيا يوسف، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.