نقيب السينمائيين يعبر عن حزنه لوفاة ثلاثة من أعمدة الإنتاج الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبر نقيب السينمائيين، مسعد فودة، عن بالغ الأسى والحزن للمصاب الجلل الذي تعرض له ثلاثة من أبناء مصر المخلصين في مجال الإنتاج الفني.

الحادث الأليم، الذي وقع اليوم الخميس، أودى بحياة المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى حسام شوقى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، بعد تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة.

تعازي نقابة السينمائيين

قدمت نقابة السينمائيين خالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تفاصيل الحادث

كشف مصدر طبي عن وفاة حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة أثناء استقلالهم سيارة. وأكد المصدر الطبي أن الحادث نتج عنه وفاتهم جميعًا في الحال.

مسيرة المنتج حسام شوقي

عمل حسام شوقي كمشرف عام على الإنتاج في العديد من الأعمال الفنية البارزة، منها مسلسل "ونحب تاني ليه" ومسلسل "الاختيار"، حيث ترك بصمة واضحة في هذه الأعمال التي نالت استحسان الجمهور.

إسهامات محمود كمال في الدراما

كان محمود كمال من المنتجين الفنيين الذين قدموا العديد من الأعمال الناجحة مع الفنان عادل إمام، منها مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ومسلسل "العراف"، و"عفاريت عدلي علام"، و"مأمون وشركاه"، و"صاحب السعادة"، و"أستاذ ورئيس قسم".

إنجازات فتحي إسماعيل في السينما

أما المنتج فتحي إسماعيل، فقد كانت له تجارب مهمة في السينما، من بينها فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، الذي يعد أول أفلامه بمشاركة المنتج يوسف الطاهر. وقد شكل هذا العمل خطوة مهمة في مسيرته السينمائية.