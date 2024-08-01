الفنانة شهيرة: لم أعتزل التمثيل وابتعدت عن الفن لكي أتفرغ للعبادة

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة شهيرة، أنها ظلت فترة كثيرة بعيدة عن المناسبات والمهرجانات الخاصة، ولكن ما جعلها تحضر الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح لأنها تحمل إسم الفنانة سميحة أيوب وهو حافز كبير لها كونها فنانة كبيرة وهي سيدة حملت المسرح على عاتقها لسنوات كثيرة.

سبب غياب شهيرة عن الفن



وتابعت الفنانة شهيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"تاني حاجه كنت رايحه أدعم رئيس المهرجان الفنان محمد رياض وهو حريص على أن يكون المهرجان ليه بصمه وليه رؤية واضحة وفي نفس الوقت بحييي فيه تشجعيه للموهوبين في المسرح والمظلومين في المجال ده".

وأشارت شهيرة، إلى أن محمد رياض تفاجأ أن وزيرة الثقافة هاتفته وطلبت منه أن يكون مسؤول عن ذلك المنصب لأنه قرار وزاري وكلفته بذلك التكليف، ووجوده أثر في المهرجان وكان واضح ذلك من خلال اهتمامه بالمسرح.

واختتمت الفنانة شهيرة، حديثها أن عودتها للفن أمر متوقف على السيناريو والدور، وأنها لم تعتزل الفن لأن الفنان لا يمكن أن يعتزل ولكنها ابتعدت عن الفن لكي تتفرغ للعبادة ولحياتها الشخصية.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.