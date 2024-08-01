عاجل... ثلاثي ريال مدريد ونجم السيتي أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الخميس، عن أقرب اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية للعام الجاري 2024.

4 لاعبين في صدارة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية إن هناك 4 لاعبين هم في صدارة المرشحين بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية، هم؛ داني كارفخال وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام ثلاثي ريال مدريد، بالإضافة إلى الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.

ساهم كارفخال، في فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا بعدما توج مع ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

ولعب فينيسيوس وبيلينجهام، دورًا كبيرًا في موسم ريال مدريد الذي اُختتم بأهم بطولتين هما دوري الأبطال والدوري الإسباني.

وتوج رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا 2024 التي استضافتها ألمانيا.