نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس تحتفل ببرونزية بطل السلاح محمد السيد في حديقة الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تقليد جديد على دورات الألعاب الأولمبية احتفلت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ببطل السلاح المصري محمد السيد في حديقة الأبطال في حدائق تروكاديرو، عند سفح برج إيفل، بحضور 10000 متفرج في ساحة في الهواء الطلق وسط أجواء استثنائية في قلب باريس.

وقام البطل المصري بالسير في موكب مهيب متجها إلى برج ايفل الشهير، بين الجماهير التي احتفت به وشجعته طوال المسيرة، كما قام اليطل بالتقاط الصور التذكارية مع الجماهير والامضاء على التيشرتات، وسيتم بث هذه الاحتفالية مرة اخرى على الشاشات الكبيرة لمنافسات النهائي الرئيسية اليوم.

وقد أعرب البطل المصري محمد السيد صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة عن سعادته الغامرة بهذه الاحتفالية المهيبة التي أعطت له فرصة ثانية للاحتفال بالميدالية التي فاز بها وسط اجواء حماسية مبهرة.

وقال السيد: الحمد لله على هذه الميدالية الغالية واتمنى اضافة ميدالية اخرى في منافسات الفرق مع المنتخب المصري غدا.

وأضاف السيد أن فرنسا تنظم دورة اولمبية استثنائية فكل التفاصيل بها ابداع من الصالة التي نخوض فيها المباريات وهي قصر تاريخي تحول إلى ملعب إلى الاحتفال بالميدالية الاولمبية بهذه الطريقة الحماسية.

بالإضافة إلى حضور الرياضيين والبث المباشر على الشاشات الكبيرة لمنافسات النهائي الرئيسية من الألعاب، تشهد حديقة الأبطال عروضًا فنية عديدة إلى جانب أنشطة ثقافية متنوّعة.

