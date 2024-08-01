وسام أبو علي ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - انفرد وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصدارة الهدافين للدوري الممتاز للموسم 2023-2024.

وسجل وسام أبو علي هدفه الخامس عشر مع الأهلي في الدوري الممتاز منذ الانتقال إلى صفوفه في يناير الماضي.

وتجاوز وسام أبو علي الثنائي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة ولكل منهما 14 هدف.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف رقم 15 له في الدوري مع الأهلي في مرمى البنك الأهلي من ركلة حرة مباشرة.

ويُلاقي الأهلي حاليًا نظيره البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.