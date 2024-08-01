نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أمريكي: تبادل السجناء بين روسيا والغرب يشمل 24 سجينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن ممثل رفيع المستوى للإدارة الأمريكية أن عملية تبادل السجناء بين روسيا والدول الغربية تشمل ما لا يقل عن 24 سجينا.

وبحسب مصادر الشبكة فإن ثمانية مواطنين روس على الأقل سيعودون إلى وطنهم بموجب شروط الاتفاق بين موسكو والغرب، وسيقوم الاتحاد الروسي بنقل 12 سجينا إلى ألمانيا، وتؤكد "سي بي إس" أن "عملية التبادل لم تحدث بعد".

وذكرت "سي بي إس" أن الروسي فاديم كراسيكوف المدان في ألمانيا، وألسو كورماشيفا المدانة بتهمة نشر شائعات عن القوات المسلحة الروسية، يظهران أيضا في لائحة تبادل السجناء بين روسيا والغرب.

وأشارت الشبكة التلفزيونية الأمريكية إلى أن مندوبين رفيعي المستوى عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية شاركوا في المفاوضات كجزء من صفقة التبادل.

هذا وكشفت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس، أن جهاز الاستخبارات التركي أجرى في العاصمة أنقرة أكبر عملية تبادل للسجناء في السنوات الأخيرة شملت 26 سجينا من 7 دول.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه تم إطلاق سراح غيرشكوفيتش وويلان، المدانين في روسيا، كجزء من عملية التبادل.

وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيسلمون بدورهم عددا من السجناء إلى موسكو. وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديد من الذي ستستقبله روسيا بالضبط.

وظهرت مؤخرا تقارير عن عملية تبادل كبيرة وشيكة للسجناء في وسائل الإعلام الأجنبية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن إن الكرملين لا تعليق له على هذا الموضوع