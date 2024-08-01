نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. كريستال بالاس يتعاقد مع إسماعيلا سار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي، مع لاعب مارسيليا الفرنسى إسماعيلا سار من أجل تدعيم الصفوف، في الانتقالات الصيفية الحالية.

كريستال بالاس يضم إسماعيلا سار

أوضح نادي كريستال بالاس عبر موقعه الرسمي بأن إسماعيلا سار انضم للنادي بعقد مدته خمس سنوات مقابل 16 مليون يورو.

ومن جانبه قال ستيف باريش رئيس مجلس الإدارة: “لقد كنا معجبين بإسماعيلا سار منذ بعض الوقت الآن ويسعدنا أن نتمكن من الترحيب به في النادي”.

وتابع: “إنه لاعب أثبت قدراته سواء في كرة القدم الإنجليزية أو على المستوى الأوروبي والدولي وأنا واثق من أنه سيكون إضافة قيمة لفريق أوليف”.