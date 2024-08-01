نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يضم نجم المصري حسام جريشه لمدة 3 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي غزل المحلة في الحصول على توقيع حسام جريشة نجم النادي المصري لمدة ثلاث مواسم قادمة.

تأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز صفوف الفريق بواحد من أبرز اللاعبين في الدوري المصري ليصبح إضافة قوية تسهم في تحقيق أهداف النادي الطموحة في المواسم القادمة.

حضر جلسة التعاقد وليد خليل، رئيس النادي وتامر خليل نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى عمر سعد ووائل حبيب مديري التعاقدات بالنادي.

شهدت هذه الجلسة حضور وائل شكر نجم غزل المحلة السابق الذي أشاد بالصفقة ووصفها بأنها خطوة إيجابية نحو تعزيز قوة الفريق.