بوتين يوقع مراسيم العفو عن السجناء الذين شملتهم صفقة التبادل

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مراسيم حول العفو عن 13 من السجناء الذين شملتهم صفقة التبادل مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وجاء في بيان، نشر على موقع الكرملين، يوم الخميس، أن بوتين أعفى عن كل من الأمريكيين بول ويلان وإيفان غيرشكوفيتش، والصحفية ألسو كورماشيفا التي تحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى الروسية، وكذلك كيفين ليك وديموري فورونين اللذان يحملان الجنسية الألمانية إضافة إلى الروسية.

وتم العفو كذلك عن المواطنين الروس فلاديمير قره مرزا وليليا تشانيشيفا وفاديم أوستانين وكسينيا فادييفا وألكسندرا سكوتشيلينكو وإيليا ياشين وأندريه بيفوفاروف وأوليغ أورلوف.

ويشار إلى أن توقيع المراسيم حول العفو عن الأشخاص المذكورين تم بهدف استعادة المواطنين الروس المعتقلين في عدد من الدول الأجنبية.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة أجرت يوم الخميس عملية لتبادل السجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية مقابل الإفراج عن 16 مواطنين روس وأجانب مدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.