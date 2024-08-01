نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة لمواجهة المصري في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به فريقه لقاء المصري المقرر له فى التاسعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة، كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الهانى سليمان خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس أرثر، مصطفى البدرى

عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس أرثر، مصطفى البدرى خط الوسط: محمد متولى كناريا، أبوبكر ليادى، محمد سعيد مكرونة، عمرو قلاوه، دوكو دودو

محمد متولى كناريا، أبوبكر ليادى، محمد سعيد مكرونة، عمرو قلاوه، دوكو دودو خط الهجوم: حسام حسن

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور، عبد الله بستنجى، إسلام جابر، فادى فريد، حمدى علاء، طارق علاء، الحبيب أحمد حسن، عبد الله بستنجى، أحمد إيهاب، أحمد على أمين.

ويحتل فريق سموحة، المركز الثامن برصيد 45 نقطة بينما يحتل سموحه المركز الثالث برصيد 52 نقطة.