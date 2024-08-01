نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ينعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نعى الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال الذي رحلوا عن عالمنا اليوم أثر حادث سير، وعلق تامر:"ربنا يرحمهم ويصبر أسرهم وإن لله وإنّ اليه راجعون".

نعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي، وفاة حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة، محمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين تعرضوا لحادث مروري أليم على طريق الضبعة.

وجاء في البيان: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال جمال الدين، العاملين بشركة سينرجي، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين."

أعمال في انتظار تامر حسني

يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.