حورية فرغلي وصناع فيلم «المدرسة» يعلنان الحداد والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام «اعرف الحكاية»

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت النجمة حورية فرغلي عن صدمتها وحزنها الشديد بعد وفاة المنتج حسام شوقي المشرف العام لشركة سينرجى والمنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال إثر حادث أليم وقع منذ قليل على طريق الضبعة.

وكشفت حورية فرغلي وصناع فيلم «المدرسة» وعلى رأسهم: المخرج محمد جمال الحدينى والمنتج محمد حمزة، بأنهم أعلنوا الحداد والتوقف عن تصوير العمل لمدة ثلاثة أيام إلى أن يتم استنئاف تصويره لاحقًا.

وأردف حمزة قائلًا: "أن لله وأن إليه راجعون، فأنا أعلن الحداد العام وتوقفي عن أى عمل فنى أقوم بتصويره الآن لمدة ثلاثة أيام حدادًا بعد أن تلقيت اليوم خبر وفاة المنتج حسام شوقي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال أثر حادث كبير، ربنا يرحمهم جميعًا فهو أرحم الراحمين، أرجوكم الدعاء ليهم بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مثواهم الجنة".

واستكمل المستشار الإعلامي للفيلم حسام صلاح مسترسلا: "لا إله إلا الله خبر مفجع ومؤلم ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناته يارب الطف بعبادك".

ويشار أن ما تم تداوله من أكثر من مصدر طبى، بإن حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل كانوا يستقلون سيارة على طريق الضبعة وتعرضوا لحادث أليم نتج عنه وفاتهم جميعًا.

ابطال الفيلم

وجدير بالذكر بأن فيلم "المدرسة" هو إنتاج مشترك بين شركتى سارى ستارز و شركة باك تو باك للانتاج والتوزيع السينمائي وهو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحدينى.